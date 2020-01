Clima, “le 24 banche presenti a Davos hanno investito 1400 miliardi in combustibili fossili”: report contro “l’ipocrisia” dei big della finanza (Di giovedì 23 gennaio 2020) Le banche, i fondi pensione e le assicurazioni sono riuniti a Davos, con i loro amministratori delegati, per parlare però dell’emergenza Climatica che tuttora contribuiscono ad alimentare. Basti pensare che, dalla firma dell’accordo di Parigi al 2018, le 24 banche presenti all’annuale World Economic Forum, hanno finanziato l’industria dei combustibili fossili per un valore di circa 1.400 miliardi di dollari (1.260 miliardi di euro), che equivale a quanto si sono dovuti dividere, nel 2018, i 3,8 miliardi di persone più povere del Pianeta. È questa la denuncia del nuovo rapporto di Greenpeace International ‘It’s the finance sector, stupid’, dal quale emerge come a Davos siano presenti anche le cinque compagnie assicurative con i maggiori investimenti a copertura di impianti e infrastrutture legate al carbone, il combustibile fossile più inquinante. Così, se l’obiettivo del Forum di Davos ... ilfattoquotidiano

