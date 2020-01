Camavinga Borussia Dortmund: quale è il record del giovane talento francese (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il Borussia Dortmund fa sul serio per Camavinga. Il giovane centrocampista francese sta incantando in Ligue 1 Camavinga e il Rennes sono le principali sorprese della stagione di Ligue 1. Il giovanissimo centrocampista francese (appena 17 anni per lui) è già sul taccuino dei principali club di tutta Europa, tra cui il Borussia Dortmund. Nonostante sia un giocatore di ordine ed equilibrio, spicca anche per un’intensità fuori dal comune. C’è una statistica impressionante su di lui. Come riporta Whoscored.com, Camavinga è il giocatore che nei principali campionati d’Europa effettua più contrasti: 4.6 a partita. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Noovyis : (Dalla Germania: Borussia, pronti 50 milioni il giovane Camavinga) Playhitmusic - -