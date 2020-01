Calciomercato, le trattative di oggi – Non solo le grandi, si muovono anche Cagliari, Fiorentina, Genoa e Sampdoria (Di venerdì 24 gennaio 2020) Calciomercato, le trattative di oggi – Importanti novità sul fronte Calciomercato. Nelle ultime ore rumors, ufficialità e idee. Manca poco più di una settimana alla chiusura della finestra invernale e le squadre tentano le ultime mosse. Le notizie dalla Serie A. Atalanta – Dopo i colpi sulle fasce Czyborra e Bellanova, la Dea pensa anche ai difensori centrali. Nel mirino è finito il croato classe 2000 Bosko Sutalo, in forza all’Osijek. Cagliari – Nell’agenda del ds Carli ci sono i nomi dei centrali Goldaniga (Genoa), Magnani (del Sassuolo, in prestito al Brescia) e Retsos (Bayer Leverkusen). (LE NOTIZIE NEL DETTAGLIO). LEGGI anche –> Calciomercato Serie B e Serie C – Perugia e Spezia guardano in Serie A, nuovi portieri per Pisa ed Empoli “Tu me ne ‘rubi’ uno per portarlo in Serie A? E io vengo nella tua città e me ne prendo un altro”. Pensieri sparsi di un ... calcioweb.eu

