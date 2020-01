Calciomercato Inter | Lazaro si alza e se ne va al Newcastle

Calciomercato Napoli – Politano interessa anche al Siviglia : Calciomercato Napoli – Il Siviglia si piomba su Politano, complicando i piani del Napoli Calciomercato... L'articolo Calciomercato Napoli – Politano interessa anche al Siviglia proviene da ForzAzzurri.net.

Calciomercato Inter : fatta per Lazaro al Newcastle - i dettagli : Valentino Lazaro è vicinissimo ad approdare al Newcastle: battuta la concorrenza del Lipsia per l’esterno austriaco Valentino Lazaro è ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore del Newcastle. Come riporta Gianluca Di Marzio il club inglese ha battuto la concorrenza del Lipsia e ha effettuato oggi il sorpasso decisivo. L’austriaco si trasferirà in Inghilterra in prestito con diritto di riscatto. L’accordo tra i due club è ...

Calciomercato Inter - è fatta per Moses : L'esterno nigeriano è in arrivo a Milano: martedì previste le visite mediche. Operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni.

Calciomercato Serie A – Scambi Milan-Udinese e Inter-Napoli - la Lazio cerca una punta. Difensore all’Atalanta : Importanti novità sul fronte Calciomercato. Nelle ultime ore rumors, ufficialità e idee. Manca poco più di una settimana alla chiusura della finestra invernale e le squadre tentano le ultime mosse. Le notizie dalla Serie A. Atalanta – Dopo i colpi sulle fasce Czyborra e Bellanova, la Dea pensa anche ai difensori centrali. Nel mirino è finito il croato classe 2000 Bosko Sutalo, in forza all’Osijek. Cagliari – Nell’agenda ...

MERCATO 23 gennaio- ecco tutte le trattative di oggi 23 gennaio. Affari, potenziali colpi di scena e pochi giorni dalla fine della sessione del mercato invernale. JuveNTUS– Secondo quanto riportato da "SkySport", il Barcellona avrebbe avanzato un'offerta da 10 milioni di euro più il cartellino di Rakitic per arrivare a Bernardeschi. Secco no da parte […]

Calciomercato - summit Inter - Napoli ma non solo : il punto sulle big : Marotta e Giuntoli ragionano su un maxiscambio di esuberi, per la Roma spunta il giovane Dilrosun. Affari Milan: si complica Dani Olmo, offerti Florentino e Zaracho.

Calciomercato Napoli : per Allan ci sono l’Inter - l’Everton e il Paris Saint-Germain : La redazione di Tuttomercatoweb ha svelato alcuni scenari di mercato che dovrebbero interessare il prossimo futuro di Allan. “Ancelotti nelle scorse ore ha chiamato personalmente il giocatore, il quale sembra tentato dalla Premier e dalla possibilità di tornare a giocare per il suo ex allenatore. Ma l’Everton, inteso come club, ancora non ha mosso passi concreti in questa direzione e difficilmente lo farà a gennaio. L’altra big ...

Calciomercato - Politano apre al Napoli. Intesa (quasi) totale tra azzurri e Inter : Matteo Politano ha aperto al Napoli, nella giornata di domani ci sarà un nuovo incontro tra le parti per raggiungere l'accordo definitivo sul contratto. Sono queste le ultime notizie di Calciomercato sulla trattativa decollata in queste ore e che ha subito un'accelerata in virtù dell'accordo che Inter e azzurri hanno già trovato sulla cessione dell'attaccante esterno.Continua a leggere

Calciomercato – Il Bologna riporta in Italia un ex Inter - pazza idea del Parma. Attaccante per il Cagliari : Proseguono senza sosta le trattative di Calciomercato. Diverse le operazioni definite nelle ultime ore, altre sono in attesa di sviluppi. Le novità. Atalanta – Altro movimento in entrata nel Calciomercato di riparazione dell’Atalanta. E’ stato definito il prestito dal Bordeaux dell’esterno destro Raoul Bellanova, con diritto di riscatto a giugno 2021 fissato a 4,5 milioni. Venerdì le visite mediche per il difensore ...

Calciomercato - l’Inter anticipa la Juventus e mette le mani su Chong dello United : Il duello tra Inter e Juventus continua anche sul mercato, le ultime notizie raccontano del tentativo dei nerazzurri di anticipare i bianconeri: un ulteriore incontro - dopo quello avvenuto nei giorni scorsi - ci sarebbe stato martedì nella sede del club. Oggetto della discussione: trovare l'intesa sulle condizioni contrattuali per bloccare il calciatore, anticipare la concorrenza e tenerlo pronto al massimo per giugno.Continua a leggere

Calciomercato 22 gennaio : Politano-Napoli - sorpassata la Roma. Juve-Inter - duello per Chong. Milan - Suso dice addio! Cagliari - Pjaca ha detto sì : Calciomercato 22 gennaio- Ecco tutte le trattative di oggi in vista della parte finale di mercato dell’attuale sessione di Calciomercato invernale. Accordi, colpi di scena e potenziali affari delle ultime ore. JUVENTUS– Resta in stand by il potenziale scambio Bernardeschi-Rakitic, difficilmente i bianconeri decideranno di compiere un passo così importanti a pochi giorni dalla sirena […] L'articolo Calciomercato 22 gennaio: ...

