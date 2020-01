Buoni fruttiferi postali: modifica rendimento retroattiva, quando è valida (Di giovedì 23 gennaio 2020) Buoni fruttiferi postali: modifica rendimento retroattiva, quando è valida Cosa prevedono le regole sul cambiamento dei tassi di interesse dei Buoni fruttiferi da parte dello Stato? Le modifiche possono essere retroattive? In caso sia possibile cosa cambia per i risparmiatori? Buoni fruttiferi postali: la sentenza n. 3963 della Cassazione Una recente pronunciamento della Corte di Cassazione ha stabilito che lo Stato può modificare in qualsiasi momento il tasso di interesse dei Buoni fruttiferi in maniera retroattiva, tra l’altro, senza l’obbligo di darne comunicazione ai risparmiatori. Questo, in sostanza, il punto fondamentale della sentenza n.3963 degli Ermellini risalente all’11 febbraio del 2019: tuttavia, bisogna precisare come la modifica retroattiva dei tassi di interesse, senza alcun obbligo di comunicazione a parte l’emanazione di un apposito decreto ministeriale, ... termometropolitico

