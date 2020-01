Berlusconi presenta la Santelli "Non me l'ha mai data in 26 anni" (Di giovedì 23 gennaio 2020) "Jole non me l'ha data...". Così Berlusconi presenta la candidata calabrese Santelli a Tropea. E lei invece di arrabbiarsi scoppia a ridere... Segui su affaritaliani.it affaritaliani

Affaritaliani : Calabria, Berlusconi presenta Santelli: 'In 26 anni non me l'ha mai data' - Affaritaliani : Berlusconi presenta la Santelli 'Non me l'ha mai data in 26 anni' - angelo_cotroneo : RT @GabrieleCarrer: «Alla mia sinistra c’è una signora che conosco da 26 anni e non me l'ha mai data». Tropea, Berlusconi presenta Jole Sa… -