Arriva la conferma dal sapore ufficiale per POCO X2, che pare proprio solo un rebrand (Di giovedì 23 gennaio 2020) POCO X2, il prossimo smartphone del brand cinese, potrebbe essere un "semplice" rebrand di Redmi K30 destinato al mercato indiano. L'articolo Arriva la conferma dal sapore ufficiale per POCO X2, che pare proprio solo un rebrand proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

VittorioSgarbi : #mafia Danno la scorta a finti paladini dell’antimafia di professione e la tolgono a chi arresta i mafiosi. Vergog… - Eurogamer_it : #TheWitcher: Nightmare of the Wolf si farà. Arriva la conferma di #Netflix. - NuovoUniverso : La Chemioterapia non funziona, arriva la conferma dell’OMS -