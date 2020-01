Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio vince ancora (Di giovedì 23 gennaio 2020) Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (con)vince ancora. Per il terzo anno consecutivo, infatti, What Car?, celebre magazine inglese di settore, ha premiato l’auto per la categoria Performance Car of the Year nell’ambito del «Car of the Year 2020». Un bel traguardo per la vettura, che ha battuto ancora una volta la concorrenza in tutte le fasce di prezzo, raggiungendo la vetta della classifica grazie alle sue potenti performance. Nello specifico, ad aver colpito la giuria sono la dinamica di guida, ritenuta la migliore della categoria e il motore in alluminio, potente e versatile, che la rende adatta anche per l’utilizzo quotidiano. «Per il terzo anno consecutivo, l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio è la Performance Car of the Year di What Car? per ottime ragioni – fa sapere Steve Huntingford, direttore della rivista -. Buona parte del suo fascino è da attribuire al motore ... vanityfair

