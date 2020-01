Virus Cina, le vittime salgono a 17: annullata festa di Capodanno. Il sindaco di Wuhan: «Non venite» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il Virus in Cina fa sempre più paura: sono 17 le vittime e oltre 400 i casi registrati, e per frenare l'epidemia arriva un appello dalla città di Wuhan: «Non... ilmessaggero

