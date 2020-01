Traffico Roma del 22-01-2020 ore 19:30 (Di mercoledì 22 gennaio 2020) BUONASERA DALLA REDAZIONE. A CAUSA DI UN INCIDENTE, CODE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA VIA CASILINA E VIA SANT’ALESSANDRO. RIPERCUSSIONI ANCHE SUL PERCORSO CITTADINO DELLA A24, DOVE LA CIRCOLAZIONE È TORNATA AD INTENSIFICARSI DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI, FINO AL BIVIO DEL RACCORDO ANULARE. SU VIA DEL FORO ITALICO, Traffico INTENSO SENZA PARTICOLARI DISAGI, TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI, E NELLA STESSA DIREZIONE, SULLA TANGENZIALE EST, RALLENTAMENTI TRA IL BIVIO PER LA A24 E VIALE CASTRENSE. SULLA SS148 PONTINA, SI VIAGGIA IN CODA PER UN INCIDENTE TRA VIA MONTE D’ORO E POMEZIA CENTRO, VERSO LATINA. SI RALLENTA, PER Traffico INTENSO, SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA IL GRA E VIA DI MALAFEDE, VERSO OSTIA, E ANCORA SU VIA PONTINA, TRA SPINACETO E LA COLOMBO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. TORNIAMO INFINE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PER ... romadailynews

