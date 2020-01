Traffico Roma del 22-01-2020 ore 18:00 (Di mercoledì 22 gennaio 2020) BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, Traffico INTENSO E RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA, DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA CASSIA BIS E CASILINA. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA, MA SENZA PARTICOLARI DIAGI, SUL PERCORSO CITTADINO DELLA A24, A PARTIRE DA VIALE DELLA SERENISSIMA FINO ALL’INGRESSO DEL GRA. CONSUETI RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO, TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA, VERSO LA TANGENZIALE EST, DOVE, SUCCESSIVAMENTE, C’È Traffico INTENSO DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO DELLA A24, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. SI RALLENTA SU VIA SALARIA, TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. Traffico INTENSO SULLA VIA DEL MARE E SU VIA OSTIENSE, DA PRIMA DEL RACCORDO ANULARE FINO A VIA DI MALAFEDE, VERSO OSTIA. CONTINUANO I RALLENTAMENTI SU VIA CASAL DEL MARMO, VIA ... romadailynews

virginiaraggi : Ancora #StradeNuove. Questa nelle foto è via Filippo Fiorentini, una delle arterie di traffico più importanti nel q… - Agenzia_Ansa : Roma seconda nel mondo per ora perse nel #traffico dopo Bogotà, Milano è settima - _Carabinieri_ : Operazione antidroga dei #Carabinieri di #Roma: eseguita ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti d… -