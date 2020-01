Torino, cellule staminali nel fegato dei neonati: l’esperimento di successo (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Un grande successo quello avvenuto in quel della Città della Salute di Torino dove per la prima volta al mondo è stato sperimentato un approccio terapeutico con cellule staminali su 3 piccoli neonati affetti da patologie genetiche per le quali avrebbero necessitato di trapianto di fegato nei primi mesi di vita. l’esperimento di successo su 3 neonati Si tratta di una terapia sperimentale quella messa in atto all’interno degli studi medici della Città della Salute di Torino. Come si legge sul comunicato stampa publicato sul sito dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria: “Per la prima volta al mondo sperimentate con successo cellule staminali epatiche in neonati affetti da gravissime malattie metaboliche ereditarie, presso la Città della Salute di Torino“. Come si rinviene dal comunicato, lo studio è stato anche recentemente pubblicato sulla Stem Cell Reviews and Reports, ... thesocialpost

