The Prince: Orlando Bloom sarà il principe Harry, Condola Rashad Meghan Markle (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Orlando Bloom e Condola Rashad doppieranno il principe Harry e Meghan Markle nella serie animata The Prince. Iwan Rheon, ex Ramsay Bolton del Trono di Spade, sarà il principe William. Saranno Orlando Bloom e Condola Rashad a dare la voce al principe Harry e Meghan Markle nella serie animata The Prince che HBO Max ha appena ordinato. Ed è impossibile non notare una certa ironia nella scelta di Iwan Rheon, che tutti ricordano come il perfido Ramsay Bolton de Il Trono di Spade, come il doppiatore del principe William. Basata sull'account satirico Instagram gestito dallo scrittore Gary Jannetti, The Prince affronterà la famiglia reale britannica dal punto di vista del piccolo principe George, 6 anni, il più piccolo erede al trono, alla scoperta del complicato mondo fatto dalle 775 stanze ... movieplayer

