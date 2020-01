Roma, incidente sul Gra. Scontro tra camion e pick-up: traffico bloccato (Di mercoledì 22 gennaio 2020) traffico e code sul Grande Raccordo Anulare di Roma per un incidente stradale altezza della barriera autostradale della diramazione Roma Nord. A scontrarsi un camio e un pick-up. Inevitabili i disagi per la circolazione. fanpage

