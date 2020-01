Regionali Emilia-Romagna, Mihajlovic fa il tifo per Salvini e Bogonzoni: “Matteo è un combattente” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) L'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha rilanciato un'intervista per invitare i cittadini a votare per la leghista Lucia Borgonzoni in Emilia.Romagna: "Mi piace la grinta di Salvini, ottima la scelta di una donna. Sono in Italia dal 1992 e anche se non è il mio Paese di origine, è come se lo fosse diventato. E, da allora, trovo l’Italia peggiorata. Quindi bisogna avere idee e la forza di migliorare". fanpage

