Mose: dal 30 giugno prossimo potrà entrare in funzione (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Venezia, 22 gen. (Adnkronos) - Il Mose potrà entrare in funzione, a livello sperimentale, dal prossimo 30 giugno in occasione di alte maree non eccezionali. Lo hanno comunicato i commissari del Consorzio Venezia Nuova al tavolo riunito oggi in Prefettura a Venezia. A spiegarlo gli amministratori loc liberoquotidiano

SkyTG24 : Venezia, il Mose in funzione dal 30 giugno con maree di 140 cm - TgrVeneto : #Venezia: il #Mose potrà entrare in funzione dal 30 giugno 2020. La comunicazione è stata data dai commissari del C… - MediasetTgcom24 : Venezia, il Mose potrà essere in funzione dal 30 giugno #Mose -