Mercato Sampdoria, offerta di un club inglese per Vieira. Le cifre (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Si registra, in casa Sampdoria, un forte interesse di un club inglese per Ronaldo Vieira. Ecco l’offerta recapitata ai blucerchiati La Sampdoria deve tenersi stretto Ronaldo Vieira. Il centrocampista è uno dei perni del centrocampo di Claudio Ranieri, grazie al suo fisico e alla sua dinamicità. Un giocatore da Premier League. Proprio dal massimo campionato inglese è arrivata un’offerta per Vieira, stando a quanto riportato dall’ANSA: il West Ham avrebbe messo sul piatto circa 14 milioni di euro. La Sampdoria però al momento non vorrebbe rinunciare al centrocampista. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

