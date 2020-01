Mamma malata di cancro uccide la figlia di 9 anni, poi tenta il suicidio: “Non ce la faccio più” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Dramma in Siberia dove Maria Russkikh, 29enne malata terminale di cancro, ha prima ucciso la figlia di 9 anni e poi ha tentato di suicidarsi lanciandosi dall’ottavo della sua abitazione. Salvata, è stata trasferito all’ospedale di Novosibirsk dove versa in gravi ma stabili condizioni. La polizia ha trovato una nota in casa in cui la donna spiega i motivi del suo gesto: “Non posso più convivere con questi insopportabili mal di testa. Perdonatemi”. Ha strangolato la figlia di 9 anni e poi ha tentato di suicidarsi lanciando dall’ottavo piano di un palazzo dove si trova la loro abitazione. Dramma nella città di Novosibirsk, nella Siberia sud occidentale, dove Maria Russkikh, 29 anni e malata terminale di cancro, ha prima ucciso la bambina e poi ha provato ad ammazzare se stessa, non riuscendoci. È successo il 16 gennaio scorso. La neve caduta abbondante nella regione negli ultimi ... limemagazine.eu

