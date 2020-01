LIVE Sinner-Fucsovics 4-6, Australian Open 2020 in DIRETTA: l’ungherese vince il primo set! (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Bravissimo l’ungherese che manda lontano Sinner e chiude a rete. 40-30 Il #64 al mondo si avventura a rete. Sinner lo passa con il rovescio. 30-30 Errore in mezzo al campo per l’ungherese. 15-30 In palla Fucsovics, rivitalizzato dalla vittoria in rimonta su Denis Shapovalov. 15-15 Resta immobile Sinner sulla risposta dell’ungherese. INIZIO SECONDO SET 04.56 Jannik Sinner perde il primo set di secondo turno contro Marton Fucsovics. L’ungherese sfrutta gli errori dell’azzurro e chiude per 6 giochi a 4. FINE primo SET 4-6 Grande risposta di Sinner ma l’ungherese di difende bene: primo SET Fucsovics! 40-30 Lento in uscita dal servizio: il diritto di Fucsovics finisce in rete. 40-15 Due set point per l’ungherese. 30-15 Bravissimo Sinner che cambia ritmo con il diritto lungolinea per poi chiudere a ... oasport

zazoomblog : LIVE Sinner-Fucsovics Australian Open 2020 in DIRETTA: tra poco l’esame di maturità dell’altoatesino! - #Sinner-Fu… - zazoomblog : LIVE Australian Open 2020 risultati 22 gennaio in DIRETTA: Berrettini Sinner e Fognini in campo. Giocano subito Que… - zazoomblog : LIVE Australian Open 2020 risultati 22 gennaio in DIRETTA: Berrettini e Fognini in campo. Primo set per Suarez Nava… -