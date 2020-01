Impeachment, il Senato Usa approva regole dibattimento, ma boccia tutte risoluzioni Dem. Trump: “Mi piacerebbe andare al processo” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Alle 13 di Washington (le 19 in Italia) inizierà ufficialmente il dibattimento sull’Impeachment al Senato nei confronti di Donald Trump, dopo che martedì l’aula ha approvato, dopo 13 ore di dibattiti e votazioni, la risoluzione presentata dal leader della maggioranza repubblicana, Mitch McConnell, sulle regole del dibattimento con 53 voti a 47, che rispecchiano una precisa divisione tra maggioranza e opposizione. Una prima giornata, quella di martedì, caratterizzata dalle tensioni tra Repubblicani e Democratici, visto che i secondi si sono visti bocciare tutti gli 11 emendamenti presentati dal leader della minoranza, Chuck Schumer. E Trump, da Davos, rincara la dose: “Mi piacerebbe andare” al processo. Da oggi, ognuna delle parti avrà 24 ore spalmate su tre giorni per esporre i propri argomenti, ma la discussione nasce già fortemente influenzata ... ilfattoquotidiano

