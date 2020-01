È un inverno anomalo: non piove più e fa caldo (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Abbiamo appena superato la metà di gennaio e l'inverno stenta a manifestarsi sul nostro Paese. A parte qualche nevicata, anche generosa, sulle Alpi, è da più di un mese che le precipitazioni sono praticamente assenti su gran parte d'Italia. Tutta colpa dell'anticiclone che sembra aver messo radici sul Mediterraneo centrale, addirittura con valori massimi di pressione da record (1043 in italia, 1050 in Europa), mai raggiunti da oltre 60 anni. Le temperature rispecchiano questa situazione salendo sopra le medie del periodo e così anche la natura si adegua. Su molte zone del Nord sui prati sono già spuntate le margherite. Secondo iLMeteo.it, a parte qualche pioggia in arrivo nel weekend, sarà sempre l'alta pressione a essere protagonista. Fino a venerì il sole sarà prevalente e le temperature saliranno fino a sfiorare i 18 gradi al Sud ... agi

