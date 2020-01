Di Maio: faccio un passo indietro ma per noi è solo l’inizio (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Roma, 22 gen. (askanews) – Un passo indietro da leader politico dei Cinque Stelle, ma Luigi Di Maio a Roma lo ha annunciato nel quadro di una generale rifondazione del movimento, lodando l’opera svolta fin qui e annunciando una nuova fase, di fronte a un pubblico acclamante riunito per presentare i primi ‘facilitatori’ sul territorio. “Oggi sono qui per rassegnare le mie dimissioni da capo politico del Movimento 5 stelle. Così da favorire il percorso verso gli Stati generali. Molti mi stanno scrivendo e chiamando da stamattina per dirmi “non mollare”: io non ci penso per nulla a mollare. Per quanto mi riguarda si chiude soltanto una fase” ha detto Di Maio. “E’ arrivato il momento di dirci che per stare al governo serve essere presenti sul territorio in maniera organizzata e strutturata. Ho lavorato per un anno a questo ... notizie

Di Maio telefona a Grillo per annunciargli le sue dimissioni da capo politico del M5S : “Non ce la faccio più - è impossibile andare avanti così” : dimissioni Di Maio da capo politico del M5S: la telefona ta con Beppe Grillo “Non ce la faccio più: è impossibile andare avanti così”: con queste parole Luigi Di Maio avrebbe annunciato le sue dimissioni da capo politico del M5S nel corso di una telefona ta a Beppe Grillo . Di Maio oggi si dimette da capo politico del Movimento Cinque Stelle A rivelarlo è Il Messaggero in un articolo a firma di Simone Canettieri. Secondo quanto svelato ...

Mes - Gianluigi Paragone mette Di Maio e grillini spalle al mure : "Vi faccio quattro domande" : Sul Mes basterebbe ricordare quello che diceva Giuseppe Conte il 27 giugno 2018: "Siamo contrari". Oggi però, sottolinea Gianluigi Paragone, senatore M5s ed euro-scettico convinto, "Peppino il Rinoceronte si è trasformato, tornato a casa, in quel campo europeista, del quale il Pd detiene le chiavi i

