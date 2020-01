CorMez: inizia la battaglia legale sulle multe, oggi in tribunale sei giocatori (Di mercoledì 22 gennaio 2020) inizia stamattina la battaglia legale tra il Napoli e i suoi calciatori per la questione dell’ammutinamento e delle multe. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che, in tribunale, oggi sarà la volta di sei giocatori: Insigne, Lozano, Manolas, Mertens, Milik e Ziekinski. “L’avvocato Vittorio Rigo, storicamente vicino a livello professionale al procuratore Mino Raiola, con la collaborazione del suo collega Massimo Diana ricuserà il professore Bruno Piacci”. Piacci è stato nominato arbitro dal Napoli. I calciatori, invece, hanno scelto i professori Francesco Macrì e Marcello De Luca Tamajo. Rigo, che segue i sei calciatori citati sopra, contesta a Piacci la mancanza di terzietà perché ha già partecipato all’arbitrato sulla vicenda Higuain. oggi in tribunale sarà presente anche una rappresentanza legale della Società. Scrive il quotidiano: “Tale mossa rallenterà ... ilnapolista

napolista : CorMez: inizia la battaglia legale sulle #multe, oggi in tribunale sei giocatori L’avvocato Rigo, di orbita… -