Concorso Inps 2020, in arrivo il bando per 1869 unità: profili richiesti e preparazione (Di mercoledì 22 gennaio 2020) In arrivo nelle prossime settimane un nuovo bando di Concorso Inps 2020 per 1869 unità a supporto di diverse aree dell’Ente previdenziale. La notizia è arrivata dal Presidente Pasquale Tridico, presente al Convegno Acli di Napoli, che, oltre a fornire un quadro sull’impatto delle misure economiche dell’Ente previdenziale, ha portato l’attenzione sulle nuove assunzioni. Già dal luglio 2019, con la diffusione del programma assunzionale, era stato annunciato l’espletamento della nuova procedura, la cui pubblicazione era stata fissata per il mese di novembre poi slittata. La selezione dovrebbe poi terminare entro il 2020, per consentire la presa d’incarico dei vincitori entro l’anno. Vediamo assieme quali sono i profili professionali interessati e le prove. Il piano assunzionale Inps 2019/2020 Concorso Inps 2020: programma assunzionale Nel Piano dei ... leggioggi

