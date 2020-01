Biathlon, calendario fine settimana Pokljuka 2020: orari, programma, tv e streaming (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Con il ritorno alle gare del norvegese Johannes Boe, il circuito maggiore della Coppa del Mondo di Biathlon si è trasferito in Slovenia: dopo Ruhpolding tocca infatti a Pokljuka, dove da domani sono in programma sei gare in quattro giorni, che daranno una nuova conformazione alle classifiche. Si inizierà dunque domani, giovedì 23 gennaio, alle ore 14.15 con la 20 km individuale maschile, mentre venerdì 24 alle ore 14.15 ci sarà la 15 km individuale femminile. Sabato 25 invece sarà tempo delle staffette: mista a coppie alle ore 13.15, 4×7.5 mista alle ore 15.00. In entrambi i casi i primi frazionisti saranno gli uomini. Gran finale domenica 26 con le mass start: 15 km maschile alle ore 12.15 e chiusura con la 12.5 km femminile alle ore 15.00. Anche per queste gare a Pokljuka a garantire la copertura televisiva sarà Eurosport, che trasmetterà su Eurosport 1 ed Eurosport 2 a seconda ... oasport

