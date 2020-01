Beautiful anticipazioni: Steffy adotta Phoebe ma ecco i primi sospetti, chi svelerà il grande inganno? (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful. In questi giorni Steffy al centro della narrazione insieme alla piccola Phoebe, la bambina che ha deciso di adottare. Come avrete capito seguendo le ultime puntate di Beautiful, Steffy non sa nulla di quello che è successo, non sa che la piccola è in realtà la figlia di Liam e Hope e neppure il fatto che il suo ex marito abbia trovato una somiglianza tra la bambina e Kelly le ha fatto venire un sospetto…Nella puntata di Beautiful in onda domani 23 gennaio 2020, vedremo che però questa storia dell’adozione, una volta divulgata, non lascerà tutti soddisfatti allo stesso modo… Steffy ha paura che Flo possa cambiare idea ma Taylor la rassicura…L’arrivo di questa bambina nelle loro vite renderà tutto diverso. Nessuno immagina che molto presto ci sarà un clamoroso colpo di scena… Non ci resta che scoprire ... ultimenotizieflash

zazoomnews : Beautiful anticipazioni al 1° febbraio: Hope scopre che Steffy ha adottato una bambina - #Beautiful #anticipazioni… - zazoomblog : Beautiful anticipazioni al 1° febbraio: Hope scopre che Steffy ha adottato una bambina - #Beautiful #anticipazioni… - zazoomblog : Beautiful Una Vita Il Segreto: ecco cosa succede mercoledì 22 gennaio 2020 anticipazioni - #Beautiful #Segreto:… -