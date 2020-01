ArcelorMittal, dopo le esplosioni della notte non si ferma l’Acciaieria 1. Scongiurate 250 casse integrazioni (Di mercoledì 22 gennaio 2020) È slittato di almeno due settimane il blocco dell’Acciaieria 1 dell’ex Ilva di Taranto che avrebbe comportato l’aumento della produzione della sola Acciaieria 2 e il ricorso alla Cassa Integrazione per 250 lavoratori. Lo ha comunicato ArcelorMittal ai sindacati durante l’incontro che si è tenuto oggi e richiesto da Fim, Fiom e Uilm dopo le esplosioni avvenute la notte scorsa nell’impianto Idf a servizio del Convertitore 1 di Acciaieria 2, che hanno provocato squarci alle tubazioni della condotta di aspirazione del recupero gas. Bisognerà ora attendere il ripristino dell’impianto che l’azienda stima proprio in due settimane. I sindacati, anche nella riunione di questa mattina con il responsabile delle relazioni istituzionali Cosimo Liurgo, hanno chiesto all’azienda di «tornare sui suoi passi e sospendere immediatamente – viene ... open.online

