«Una via Almirante a Verona? Davvero? Oh, povera strada…», questa la prima reazione di Liliana Segre affidata all'Adnkronos. Così la senatrice a vita ha commentato la notizia del Consiglio Comunale di Verona che ha deciso di intitolare una strada a Giorgio Almirante, storico leader del Msi e della destra nazionale, che dopo la caduta del regime fascista di Benito Mussolini aderì alla Repubblica di Salò alleata di Adolf Hitler. Verona, Liliana Segre: «Via per Almirante incompatibile con la mia cittadinanza onoraria» Liliana Segre, sopravvissuta alla deportazione nazista e alla Shoah, ha affermato: «Mi chiedo se sia lo stesso Comune, quello di Verona, a concedere a me la cittadinanza onoraria e poi a intitolare una via ad Almirante: si mettano d'accordo! Le due scelte sono di fatto incompatibili, per storia, per etica e per logica. La città di Verona, democraticamente, ...

