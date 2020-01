Ultime Notizie Roma del 21-01-2020 ore 19:10 (Di martedì 21 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con il docente Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno andiamo in Svizzera in apertura al Forum economico mondiale in corso alla nostra sfida a distanza sul clima protagonisti Greta thunberg è il presidente americano Trump giovanissimo attività stacca dicendo di una tema diventato caldo tutti parlano ma nulla è cambiato e chiede che si ascoltano i giovani la scelta Donald Trump se la prende con gli ambientalisti definendoli profeti di sventure borgogno che l’America è tornata a vincere con un boom economico nonostante la Fed e definisce gli accordi sui dazi migliori di sempre poi cita il Duomo di Firenze Notre Dame non limitiamo le parole del Presidente americano i nostri sogni che ci sono nuovi 77 casi in Cina di persone contagiate dal nuovo virus che ha già causato 6 morti portando a 291 illo riferiscono le autorità ... romadailynews

