Timbrava al Comune in mutande, assolto: "Ora rivoglio il mio lavoro" (Di martedì 21 gennaio 2020) Con quella foto che lo ritraeva in mutande mentre era intento a timbrare il cartellino, era diventato la figura emblematica dell’Italia assenteista. Ora però, Alberto Muraglia, ex dipendente del Comune di Sanremo, è stato assolto perché il fatto non sussiste. Come per i giudici non è colpevole “di corruzione, accusa venuta fuori durante l’inchiesta”. Con lui, sono stati prosciolti altri dieci dipendenti mentre coloro che hanno scelto di essere giudicati con il rito ordinario sono stati rinviati a giudizio.La cauta felicità di Muraglia è raccontata sulle pagine de La Stampa, attraverso le quali racconta la difficoltà di questi quattro anni, durante i quali ha perso il posto di lavoro e si è dovuto reinventare bottegaio aggiustatutto. Ed adesso vuole la sua rivincita ed il lavoro: “Il ricorso già ... huffingtonpost

