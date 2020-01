Taylor Mega: “La D’Urso mi ha teso un trappolone”, poi svela perché sparirà dalla tv (Di martedì 21 gennaio 2020) Dopo la puntata di Live non è la D’Urso di domenica scorsa, sul web si sta affrontando molto la questione relativa al “licenziamento” in diretta di Taylor Mega da parte di Barbara D’Urso. Quest’ultima, infatti, ha voluto che l’influencer fosse in collegamento con lei per annunciare il suo temporaneo allontanamento dal mondo della televisione, ma poi ha sganciato una bomba. La conduttrice ha tirato in ballo una foto compromettente della Mega e le ha detto che, in virtù di quell’immagine, era lei a non volerla più nelle sue trasmissioni. Taylor, ovviamente, non ha accettato tutto questo e si è lasciata andare in una lunga intervista pubblicata su Dagospia svelando tutta la verità. Lo sfogo della Mega contro Barbara D’Urso Taylor Mega ha deciso di vuotare il sacco e di raccontare cosa sia successo esattamente domenica scorsa dalla ... kontrokultura

