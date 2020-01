Simona Tagli contro Antonio Zequila: "È un traditore" - (Di martedì 21 gennaio 2020) Gianni Nencini Ospite di Pomeriggio cinque, Simona Tagli si scaglia contro Antonio Zequila: "Siamo stati insieme per sette anni, è un traditore e sostiene che sono casta perché non ho più il fisico di una volta" Prima che iniziasse il suo decennio di castità, Simona Tagli è stata a lungo fidanzata con Antonio Zequila: "Gli voglio ancora bene, ma lui ma non parla mai di me e dice che non ho più il fisico di una volta". Ospite di Pomeriggio Cinque, Simona Tagli si è scagliata contro Antonio Zequila, colpevole - a suo dire - di non darle abbastanza considerazione, nonostante una storia d'amore durata sette anni. "Sono stata con Antonio per sette anni, è un infedele, un'onda del mare, va e viene", esordisce la showgirl nel salotto di Barbara d'Urso. Un servizio si chiude con l'amletico dubbio: "er mutanda" è un imperdonabile playboy come Casanova o un romantico Romeo? Simona ... ilgiornale

