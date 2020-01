Scomparsa a Biella: Luisella Rossi ha lasciato a casa il cellulare poi è sparita nel nulla (Di martedì 21 gennaio 2020) Scomparsa Luisella Rossi: della donna di 42 anni non si hanno più tracce dallo scorso giovedì 14 novembre. Luisella non dà sue notizie da quella mattina quando, secondo le informazioni trapelate, intorno alle 8:30 si è allontanata dalla struttura che la ospitava a Piedicavallo (Biella). Non ha proferito parola con nessuno né ha detto dove stesse andando. Luisella Rossi Scomparsa a Piedicavallo: l’accorato appello del fratello A dare l’allarme suo fratello, che si è rivolto anche al programma di Rai 3, Chi l’ha visto?. “Se la vedete, contattatemi al numero 335.8154391. Luisella ha problemi di deambulazione, per favore non abbia timore di dare qualsiasi informazione”. Questo l’accorato appello di Roberto. Le ricerche si sono attivate subito ed hanno visto impegnati Soccorso Alpino, Vigili del fuoco, carabinieri forestali e nucleo cinofilo del 115. ... urbanpost

