Rogo di Servigliano: donna uccide figlia di sei anni e la lascia tra le fiamme (Di martedì 21 gennaio 2020) Lo scorso 8 Gennaio, la comunità di Servigliano era stata scossa da una vera e propria tragedia: un Rogo domestico in cui aveva perso la vita una bambina. A distanza di quasi quindici giorni, le autorità sono giunti all’epilogo dell’indagine sul Rogo di Servigliano. Si tratta di un vero e proprio colpo di scena: gli inquirenti hanno puntato il dito contro la madre della bimba. L’ipotesi accreditata è che la donna abbia ammazzato la piccola per poi lasciarla di proposito tra le fiamme. Rogo di Servigliano: la tesi del PM A sostenere questa tesi è il Magistrato del PM Francesca Perlini, a sua volta avvalorata dal Gip del tribunale di Fermo. Ragione per la quale è stata emessa un un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti della possibile assassina. Gli inquirenti hanno preso questa decisione dopo aver sottoposto la donna ad un lungo interrogatorio. Si tratta di una ... kontrokultura

KontroKulturaa : Rogo di Servigliano: donna uccide figlia di sei anni e la lascia tra le fiamme - - infoitinterno : Bimba morta nel rogo a Servigliano, la ricostruzione. Tanti dubbi da chiarire - ricci_davide77 : #UltimOra Svolta nelle indagini del rogo che si è sviluppato in una abitazione di #Servigliano l'8 gennaio scorso.… -