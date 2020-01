Prescrizione, governo non trova intesa: nuovo vertice a Palazzo Chigi (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Si è concluso a Palazzo Chigi il vertice di maggioranza con al centro, tra gli altri ordini del giorno, la questione Prescrizione. Il governo non sembra però aver trovato un’intesa a causa dei dubbi di Italia Viva sul “lodo Conte”, motivo per cui è richiesta la convocazione di una nuova riunione presumibilmente entro martedì 28 gennaio 2020. Prescrizione: vertice a Palazzo Chigi Quello che Bonafede ha posto sul tavolo è un disegno di legge di 35 articoli contenente la riforma del processo penale, del Consiglio superiore della magistratura e il cosiddetto “Lodo Conte” sulla Prescrizione. Si tratta cioè della proposta del Premier di limitare la riforma della Prescrizione entrata in vigore il 1 gennaio 2020 alle sole sentenze di condanna in primo grado, escludendo quindi quelle di assoluzione. Il vertice avrebbe dovuto far convergere i componenti della ... notizie

