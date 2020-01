Milano, investe 13enne e anziché chiamare i soccorsi la accompagna a casa: denunciata (Di martedì 21 gennaio 2020) Ha investito una ragazzina di 13 anni e, anziché chiamare i soccorsi, si è fatta dare l’indirizzo di casa e l’ha lasciata in zona, a qualche metro di distanza. Poi, spaventata, si è data alla fuga. È successo lo scorso 10 gennaio in via Pascarella a Milano, ma la notizia è stata resa pubblica dopo giorni. Alla guida dell’auto una donna di 28 anni che, come riporta Repubblica, non si sarebbe accorta della 13enne che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Immediato l’impatto: la ragazzina è stata sbalzata di qualche metro ed è rimasta a terra dolorante. La 28enne, quindi, è scesa dall’auto e, d’accordo con l’amica che era con lei in macchina, anziché chiamare i soccorsi ha caricato la minore sul sedile posteriore e, forse presa dal panico, ha iniziato a guidare senza meta per il quartiere di Quarto Oggiaro per evitare di essere ... ilfattoquotidiano

