LIVE Camila Giorgi-Lottner, Australian Open 2020 in DIRETTA: 1-1, la tedesca la spunta ai vantaggi (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Gran dritto a incrociare di Giorgi, che le apre il campo, e poi soluzione lungolinea risolutiva. 15-0 Grande accelerazione con il rovescio incrociato di Giorgi, che piega la resistenza di Lottner. 1-1 nel 1° set, Lottner guida lo scambio e con il dritto incrociato conquista il punto. Giorgi andrà a servire. Vantaggio Lottner, fuori la risposta di rovescio di Giorgi. 40-40 Con il passante di rovescio Giorgi risolve, Lottner incerta a rete. 40-30 Doppio fallo di Lottner, che si prende un gran rischio anche sulla seconda di servizio. 40-15 Non trova la misura della risposta di rovescio Camila, che sparacchia out. 30-15 Risposta corta di Giorgi e con il rovescio incrociato la tedesca conclude. 15-15 Ottima difesa della rete di Lottner, dopo un buon servizio a uscire. 0-15 Gran dritto in risposta di Giorgi e Lottner non controlla in uscita ... oasport

