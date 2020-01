L’addio di Harry e Meghan alla royal family. E se non fosse colpa di lei? (Di martedì 21 gennaio 2020) È stato zitto fino all’ultimo, Harry d’Inghilterra, sulla cosiddetta «Megxit», il «passo indietro» dei duchi di Sussex, parole loro, come membri senior della royal family. Elisabetta II, Carlo e William hanno accettato, apparentemente di buon grado, la decisione, ma nelle parole pronunciate del secondogenito di Carlo e Diana domenica 19 gennaio in occasione di un evento benefico si legge abbastanza chiaramente una sorta di out out: «So che non avevo sempre ragione, ma al punto in cui eravamo non c’era davvero altra opzione». In un modo o nell’altro, insomma, Harry e Meghan sono stati costretti a decidere se rimanere in famiglia, con tutti gli oneri e gli onori che essere Windsor comporta, o uscirne in via definitiva. O tutto o nulla, insomma, non si può essere reali a metà. E loro hanno preso la via che hanno ritenuto giusta.Commosso ma deciso, fermo, così è parso Harry, che si è ... vanityfair

