La piccola Lilia non c’è più, addio alla bimba di 7 anni: “Eri nel cuore di tutti noi” (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoLa comunità di Ottaviano è sconvolta. Una bimba di 7 anni è morta improvvisamente nella giornata di ieri. A ucciderla sarebbe stata un’improvvisa crisi respiratoria, che gli avrebbe provocato un arresto cardiaco. Il personale medico giunto sul posto non ha potuto far altro che constatarne la morte, la piccola non respirava più. I genitori sconvolti sono stati raggiunti da amici e parenti, ora stretti dall’angoscia e dal dolore. A darne notizia il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, che ha affidato il proprio cordoglio a un post su Facebook: “Ottaviano è sconvolta per la dipartita della piccola Lilia, una bambina che ha imparato presto a lottare per difendere la sua vita fragile e che oggi vola in cielo, provocando in noi un dolore profondo. Lilia era la mascotte del “No Limits”, l’evento che da Ottaviano lancia a tutti un messaggio di solidarietà e ... anteprima24

Lilia_Zannoni : RT @JacopoVeneziani: Più mi avvicino all'abito della piccola Catharina Hooft, qui ritratta insieme alla sua nutrice da Frans Hals (1619, Be… - Lilia_Zannoni : RT @PaolaCorb: Proprio la cosa più piccola, più sommessa, più lieve, il fruscio di una lucertola, un soffio, un guizzo, uno sbatter di occh… -