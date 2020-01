Incendio a Fermo, bimba di 6 muore tra le fiamme: la mamma arrestata per omicidio (Di martedì 21 gennaio 2020) Svolta nelle indagini sulla morte della bambina di 6 anni in un Incendio nella sua casa a Servigliano, in provincia di Fermo: è stata arrestata con l'accusa di omicidio la mamma, 38enne di origine bulgara, della piccola, che l'avrebbe fatta morire tra le fiamme e poi cancellato tutte le prove. Sotto choc il papà e tutta la comunità locale. fanpage

