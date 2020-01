Il cane dallo sguardo buffo trova finalmente casa grazie alla rete (Di martedì 21 gennaio 2020) C’è un piccolo husky siberiano che per il suo aspetto buffo non riusciva a trovare casa. Non stava male. Era una cagnolina nata perfettamente sana. Ma chissà perché aveva uno strano sguardo, aveva gli occhi decisamente strani e buffi. Nessuno si voleva prendere cura di lei. Fino a quando, grazie alla rete, non è riuscita a trovare la sua casa per sempre. Jubilee è una dolce cagnolina di 4 anni, abbandonata dal suo allevatore presso l’Husky House nel 2018. L’uomo al rifugio di Matawan aveva detto che era invendibile. Perché il suo aspetto non era normale, era troppo strano. Come se fosse un oggetto fallato, non degno di nota, Jubilee è stata abbandonata al suo destino. Subito i veterinari del rifugio l’hanno visitata e non aveva niente che non andava: “Quel suo difetto non ... bigodino

vitoJneiro : RT @sergioferraris: Perchè Eni, partecipata dallo Stato italiano, ha consentito l'utilizzo del cane a sei zampe, con una promozione di armi… - OcaGrigia : RT @sergioferraris: Perchè Eni, partecipata dallo Stato italiano, ha consentito l'utilizzo del cane a sei zampe, con una promozione di armi… - Fedechino : RT @sergioferraris: Perchè Eni, partecipata dallo Stato italiano, ha consentito l'utilizzo del cane a sei zampe, con una promozione di armi… -