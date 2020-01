Ibanez Roma: accordo totale con l’Atalanta. I dettagli (Di martedì 21 gennaio 2020) La Roma è molto vicina a chiudere un colpo di mercato in entrata: accordo totale con l’Atalanta per Roger Ibanez. I dettagli La Roma è molto vicina a chiudere un colpo di mercato in entrata. La società giallorossa ha raggiunto un accordo totale con l’Atalanta per l’acquisizione di Roger Ibanez, difensore brasiliano. Secondo quanto riportato da Il Tempo, Ibanez si trasferirà a Roma in prestito gratuito per 18 mesi, con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni più bonus. Contratto fino al 2024 per 800.000 euro annui. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

