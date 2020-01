Emilia, fischi e contestazioni durante la tappa di Matteo Salvini a Ozzano. Lui dal palco replica: “Poveretti”. E dalle casse parte Bella Ciao (Di martedì 21 gennaio 2020) Matteo Salvini contestato nella prima tappa odierna di appuntamenti elettorali nel Bolognese nel rush finale per la campagna elettorale per le regionali in Emilia-Romagna. A Ozzano dell’Emilia il leader della Lega è stato accolto da fischi e contestazioni mentre teneva il suo comizio davanti a un bar. Cartelli e anche una cassa da cui i manifestanti hanno diffuso Bella Ciao. “Poveretti” ha detto Salvini dal palco. “Sono convinto – ha aggiunto- che se stamattina a Ozzano ci fossero Renzi o Zingaretti o uno del Pd, voi (i suoi sostenitori, ndr) a differenza loro (dei contestatori, ndr) non sareste lì a far casino, ma sareste a scuola, in ufficio, in fabbrica, o in negozio” Il video è stato pubblicato sul profilo Facebook di Salvini L'articolo Emilia, fischi e contestazioni durante la tappa di Matteo Salvini a Ozzano. Lui dal palco replica: ... ilfattoquotidiano

