Di Maio, le voci sulle dimissioni imminenti da capo M5s: domani vertice con i ministri (Di martedì 21 gennaio 2020) Potrebbe essere giunto per Luigi Di Maio il giorno della verità. Il capo politico del Movimento 5 Stelle e ministro degli Esteri ha convocato per domani 22 gennaio alle ore 10 i ministri e i viceministri del Movimento. Fondi ritenute qualificate dell’agenzia Adnkronos riferiscono che, sebbene si tratti di un appuntamento usuale per Di Maio quello di un vertice dei rappresentanti pentastellati dell’esecutivo, questa volta sarebbe molto vicino il passo indietro dell’ex vicepremier dalla guida del M5S. Inoltre domani il ministro presenterà a Roma i nuovi facilitatori regionali del Movimento, occasione che potrebbe essere propizia per l’annuncio. Si vocifera di un abbandono di Di Maio addirittura prima delle elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria di domenica: dallo staff del capo politico l’indiscrezione viene liquidata come non corrispondente al ... open.online

