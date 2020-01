CorMezz: Gattuso sta riducendo i carichi di lavoro per avere calciatori più freschi (Di martedì 21 gennaio 2020) Qualcosa è evidentemente cambiato nelle convinzioni di Gattuso, dal momento che il duro lavoro e gli allenamento intensi con sui è sbarcato al Napoli stanno diminuendo. Lo scrive oggi il Corriere del Mezzogiorno, sottolineando la necessità di avere in campo gente fresca, che regga i 90′ minuti, probabilmente dopo i tanti affaticamenti muscolari avuti, ultimo quello di Allan Gattuso vuole una squadra più brillante, il suo staff sta riducendo i carichi di lavoro soprattutto ne i giorni che s’avvicinano alle partite e stasera schiererà qualche forza fresca per gestire le energie di tutti. E di uomini nuovi stasera ce ne saranno considerando anche l’assenza di Allan che potrebbe favorire l’esordio di Lobokta e il ritorno di Mario Rui. Anche Lozano potrebbe avere la sua chance dal primo minuto. Quasi scontata invece la riconferma di Ospina tra i pali L'articolo CorMezz: ... ilnapolista

