Chong Inter: incontro in corso tra la dirigenza e l’agente dell’olandese (Di martedì 21 gennaio 2020) Chong Inter: i nerazzurri provano a sferrare l’attacco decisivo per l’olandese del Manchester United. incontro con l’agente L’Inter prova ad anticipare tutti nella corsa a Tahith Chong. Il talentuoso centrocampista olandese è da tempo nel mirino nerazzurro, ma anche della Juventus. Duello di mercato per assicurarsi il centrocampista per giugno. Come riportato da Sky Sport, sarebbe in corso un incontro tra l’agente del classe 1999 e la dirigenza dell’Inter. Marotta vorrebbe tentare un colpo alla Pogba e portare Chong in nerazzurro a giugno 2020. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

DiMarzio : L’@Inter insiste per #Chong dello @ManUtd: nuovo incontro adesso, si cerca l’intesa con l’agente @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Inter, nuovo incontro con gli agenti di #Chong del #ManchesterUnited - FabrizioRomano : L’agente di Tahit Chong ha incontrato l’Inter in queste ore: offerto l’esterno classe ‘99 del Manchester United a s… -