Uomo uccide la moglie malata a Genova: aveva paura diventasse un peso (Di lunedì 20 gennaio 2020) Dramma familiare a Genova, nel quartiere Certosa, dove nella giornata del 19 gennaio un Uomo di 88 anni ha ucciso la moglie di 87 da tempo malata e poi ha tentato di suicidarsi nella convinzione che entrambi fossero diventati ormai un peso ingestibile per i familiari. L’anziano è ora ricoverato in stato di fermo in ospedale ma non sarebbe in gravi condizioni, mentre invece per la moglie non c’è stato purtroppo niente da fare. La donna è infatti morta per strangolamento all’interno del proprio letto. Uomo uccide la moglie a Genova A scoprire il corpo della donna privo di vita è stata una dei figli della coppia, che rientrata a casa per controllare se i genitori stessero bene ha trovato la madre riversa sul letto e il padre ferito a seguito del tentativo di suicidio. Subito allertati, i sanitari del 118 non hanno potuto però fare altro che constatare il decesso ... notizie

