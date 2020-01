Tonali Juventus, sprint di Paratici: incontro con l’entourage del calciatore (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tonali Juventus – La Juventus ieri sera ha ammirato Dejan Kulusevski all”Allianz Stadium’. Il talento svedese del Parma, dopo un primo tempo sottotono, si è acceso nella ripresa mettendo in difficoltà la squadra di Sarri e meritandosi gli applausi dei tifosi bianconeri in attesa dello sbarco definitivo a Torino il prossimo giugno. Fabio Paratici continua a lavorare sulla linea verde e potrebbe non fermarsi a Kulusevski nella finestra del mercato estivo. Un altro classe 2000 ha catturato da tempo le attenzioni del CFO della ‘Vecchia Signora’: stiamo parlando di Sandro Tonali, diamante del Brescia del patron Cellino. Il giovane centrocampista sta disputando un’ottima stagione anche in Serie A dopo la promozione con le ‘Rondinelle’ nella scorsa stagione, conquistando anche la convocazione nella Nazionale di Mancini. Tonali Juventus, le ... juvedipendenza

