Taylor Mega cancellata dai talk di Barbara D’Urso? Dopo LIVE Non è La D’Urso, attacchi via Instagram (Di lunedì 20 gennaio 2020) “Se fosse vero che tu hai fatto quella cosa, io non ti vorrei più nelle mie trasmissioni“: una dichiarazione forte, anzi “choc”, quella fatta da Barbara D’Urso a Taylor Mega nel corso della prima parte della puntata del 19 gennaio 2020 di LIVE Non è La D’Urso. L’affermazione in questione arriva come un fulmine a ciel sereno a seguito di una rivelazione inaspettata fatta da un amico di Antonella Elia con cui Taylor Mega stava battibeccando in collegamento a causa di alcuni presunti insulti che la Elia ha detto nei confronti della influencer. In difesa della ex valletta di Mike Bongiorno, il suo amico ha spiattellato davanti a tutti un deplorevole gesto fatto da Taylor Mega: la giovane avrebbe fatto una foto davanti ad un mezzo delle forze dell’ordine rivolgendo loro un sonoro dito medio. Barbara D’Urso contro Taylor Mega a ... ultimenotizieflash

