“Spero non sia vero”. Barbara D’Urso delusa dall’ospite fissa: “Se è così con me stop”. Succede tutto in diretta al suo Live (Di lunedì 20 gennaio 2020) Niente, pensavamo fosse un’amicizia duratura e invece è tutto finito. Ferri corti tra Taylor Mega e Barbara D’Urso: per chi non lo sapesse, durante l’ultima puntata di Live-Non è la D’Urso, è scoppiata una bufera per via di una foto che l’influencer ha scattato qualche tempo fa. Un’immagine nella quale Taylor fa il dito medio davanti ad una camionetta della Polizia. Scatto postato nel 2018 dalla stessa Mega e che ha indignato la D’Urso. Quest’ultima ha chiesto spiegazioni alla sua ospite ma la 25enne è stata piuttosto evasiva e ha annunciato un addio temporaneo alla tv. Barbarella ha preso la palla al balzo per dire la sua e congedare definitivamente l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. “Se fosse vero, io non ti vorrei più nelle mie trasmissioni. Ma siccome penso che non sia vero… solamente una persona stupida può aver fatto una cosa del genere, mentre ti ritengo intelligente, quindi ... caffeinamagazine

